البابا يترأس قداس عيد دخول المسيح لمصر بكنيسة العذراء بالمعادي غدا

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غدا، قداس عيد دخول العائلة المقدسة والسيد المسيح أرض مصر، بكنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة المعادي في القاهرة، بمشاركة عدد من أساقفة الكنيسة بينهم الأنبا دانيال أسقف المعادي سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ومن المقرر أن تذيع قناة مارمرقس الناطقة الرسمية باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القداس على الهواء مباشرة في السادسة والنصف من صباح الغد.

وبحسب الكنائس، يتوافق دخول العائلة المقدسة إلى مصر مع الأول من يونيو كل عام، وهو ذكرى هروب السيد المسيح والسيدة العذراء من هيرودس في فلسطين إلى مصر والاحتماء بها، وهي الرحلة التي باركت أرض مصر من العريش حتى أسيوط، واستغرقت عامين و6 أشهر و10 أيام.

ومسار رحلة العائلة المقدسة في أرض مصر شمل 25 محطة تمت على 3 مراحل:

المرحلة الأولى: تضمنت العريش والفرما وتل بسطا ومسطرد وبلبيس وسمنود وسخا ووادي النطرون.

المرحلة الثانية: تضمنت المطرية وعين شمس، وباب زويلة، ومصر القديمة حيث كنيسة أبي سرجة الأثرية المعروفة باسم الشهيدين سرجيوس وواخيس، ثم ركبت مركبا نيليا للمعادي.

المرحلة الثالثة: بدأت بمدنية منف ثم البهنسا ثم إلى جبل الطير ثم الأشمونين، واتجهوا لديروط بأسيوط فالقوصية فدير المحرق عند جبل قسقام، ثم انتهت الرحلة في جبل درنكة.

وكل الأماكن التي استقرت بها العائلة أقيمت عليها فيما بعد آثار سواء أديرة أم كنائس، وتعتبر مناطق جذب سياحي.