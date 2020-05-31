صور.. القضاة والمتقاضون ملتزمون بالكمامة في المحاكم

بدأت المحاكم الابتدائية مباشرة عملها عقب انتهاء إجازة عيد الفطر، بعد توقفها مؤخرا، بسبب ما اتخذ من إجراءات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعقدت محاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى الجمهورية جلساتها لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته وزارة العدل.

وأكد مصدر قضائي بوزارة العدل، التزام القضاة والمترددين على المحاكم بارتداء الكمامات عند الدخول للمحاكم، وتحقيق التباعد الاجتماعى والحفاظ على مسافة متر ونصف المتر أو مترين على الأقل.