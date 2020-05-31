"قلّدت البهظ بيه".. تاجر مخدرات يعترف بإعادة تدوير حشيش بمليون جنيه

"احنا قولنا نعمل زي البهظ بيه في فيلم الكيف، نزود حنة مع شوية كيمياء ونعمل حشيش" بهذه الكلمات اعترف تاجر مخدرات وصديقه بتفاصيل إعادة تدوير كميات من الحشيش، عبر تشكيل عصابي تخصص في بيع المواد المخدرة بمنطقة الساحل الشمالي، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، رصدت نشاط اثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة مطروح تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش، وإعادة تدوير وخلط المخدر لإنتاجه بكميات كبيرة، متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة مكاناً لمزاولة نشاطهما في الإتجار والترويج.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، أمكن إستهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحيازتهما (82 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 ألفا و500 كيلوجرام – 2 كيلوجرام من المادة الخام لمسحوق بودرة الحشيش - 2 مكبس حديد يدوي – 3 قطع معدنية تستخدم في كبس مخدر الحشيش – الأدوات المستخدمة في عمليات الكبس والتصنيع – 70 ألف جنيه – 2 هاتف محمول – ميزان - سيارة).

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بمليون و170 ألف جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.