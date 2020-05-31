حميات إمبابة: حامل كورونا دون أعراض يصيب 5 آخرين

قال الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إنّ المسؤولية الأكبر في مواجهة فيروس كورونا، تقع على المواطن، من خلال الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات، معقبا "مهما أخذنا من إجراءات مفيش فايدة منها من غير وعي المواطن".

وتوقع الجارحي، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّه حال تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ستكون النتائج مبهرة: "إحنا أكتر من 100 مليون مواطن، يعني الكارثة بتاعتنا شديدة".

وأوضح نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، أنّ من يحمل الفيروس ولا تظهر عليه أعراض، ينقل العدوى لـ5 أفراد، وأنّ ارتداء الكمامات يمنع انتشار العدوى بنسبة 70%، متابعا: "لازم يكون في وعي كفاية كده".

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 182 مصابا بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.