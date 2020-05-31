تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال "مصابي يناير" إداريا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع، تأجيل محاكمة 37 متهمًا بتزوير تقارير طبية والاستيلاء على أموال المجلس القومي لرعاية ضحايا ومصابي يناير، إداريًا.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين اشتركوا مع آخرين، بطريق الاتفاق والمساعدة، في ارتكاب تزوير محررات رسمية، وهي تقارير طبية منسوبة لعدة مستشفيات بطريق الاصطناع والتعديل والإضافة، بأن اتفقوا مع آخر مجهول على تزويرها، وساعدوه بالبيانات اللازمة فتمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين استعملوا المحررات المزورة بأن قدموها للمجلس القومي لرعاية المصابين وأسر ضحايا أحداث يناير، مدعين صحتها مع علمهم بتزويرها، واستولوا على المبالغ النقدية المملوكة للمجلس بطرق احتيالية.