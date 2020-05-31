صنعت بمواصفات صحية.. أول صورة لكمامة الأوقاف لمواجهة كورونا

أعلنت المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف، بدء إنتاج الكمامات القطنية، في إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وذلك بعد صناعة الوزارة، درع الوجه الواقي المطور وبوابات التعقيم وإنتاج الكمامات.

وذكرت المجموعة في بيان لها، أنّها تنتج الكمامات القطنية القابلة للغسل وإعادة الاستخدام للشخص نفسه، وتسليم أول دفعة من إنتاجها لوزارة الأوقاف، للتوسع في إنتاج الكمامات المُنتجة بالمواصفات الصحية، ويتم التنسيق الدائما وزارة الصحة بشأن الإنتاج والمواصفات.

وعرضت المجموعة درع الوجه الواقي بـ65 جنيها سعر الجملة بمنافذ المجموعة داخل القاهرة، و70 جنيها سعر الجملة بمنافذ بيع المحافظات، و85 جنيها سعر القطاعي بمنافذ بيع الشركة أو الصيدليات ومحلات التجزئة.

وأوضحت المجموعة أنّ الدرع المتحرك يقلل فرص العدوى بحماية الأنف والفم والعينين، ويحمي من الرذاذ الناتج عن السؤال أو العطس، كما يقلل استخدام اليد على الوجه مباشرة.

بدوره، ناشد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المواطنين، بالالتزام بالتدابير الوقائية وفي القلب منها ارتداء الكمامة، مؤكدا أنّ ارتداء الكمامة وتجنب المصافحة وتحقيق التباعد الاجتماعي توكل على الله سبحانه وتعالي، وغير ذلك هو تواكل.

كما طالب الوزير، بالالتزام بتعليمات الدولة والانصياع لها، داعيا الله أن يحفظ مصر ويعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.