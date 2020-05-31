إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بسوهاج

إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بسوهاج
كتب:
خالد الغويط
02:35 م | الأحد 31 مايو 2020
أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.
وصادرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالبلوك الأبيض لصالح الوحدة القروية بشندويل بحمولة 5000 من البلوك الأبيض، وتم تسليم السيارة للمرور وسحب رخص السائق، وااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت إزالة فورية لحالة تعد بقرية بني وشاح بمساحة 90 متر أرض زراعية مخالفة لقانون البناء.
وأوقف حي غرب سوهاج حالتي بناء مخالف وتم مصادرة مواد البناء، الحالة الأولى مخالفة بالعمارة رقم 19 بشارع أحمد بن طولون بالمخبز الآلي بدون ترخيص بالدور السابع ومخالفة لقيود الاارتفاع، والحالة الثانية بنجع مطرود ببرج مرخص وقد تم استئناف الأعمال بالبرج دول انتظار مراجعة الاشتراطات البنائية.
ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إزالة فورية لحالتي تعدي على أرض زراعية بونينة بقرية الروافع على مساحة 2 قيراط، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مركز ومدينة طهطا تم إيقاف بناء مخالف والتحفظ على الأدوات المستخدمة ومواد البناء بشارع السيالة بساحل طهطا.
كما أزال مركز ومدينة جرجا حالتين مخالفة بناء بدون ترخيص بالدور الرابع علوي بمساحة 120 مترا مربعا، وبالدور الخامس علوي عبارة عن أعمدة مباني بالطوب بمساحة 120 مترا مربعا، وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة فورية لحالتي تعد على الأراضي الزراعية منها حالة بمساحة قيراط و12 سهما بقرية الحرجة قبلي، وحالة بمساحة 5 أسهم بقرية برخيل، بينما أزال مركز ومدينة دار السلام بناء بدون ترخيص علي مساحة نصف قيراط بقرية النغاميش بمجلس قروي الخيام.