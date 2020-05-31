إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية وبناء مخالف بسوهاج

أعلنت محافظة سوهاج عن إزالة 19 حالة تعد على الأراضي الزراعية، والبناء المخالف منها إزالات فورية، وذلك خلال حملات إزالة شنتها الوحدات المحلية، خلال اليومين الماضيين، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بشأن تطبيق القانون بكل حزم، والتنسيق الكامل بين كافة الوحدات المحلية ومديرية أمن سوهاج؛ لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أراضي الدولة التي تم استردادها، والتأكد من عدم استغلال البعض للظروف الحالية في إعادة التعدي على الأراضي مرة أخري.

وصادرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بالبلوك الأبيض لصالح الوحدة القروية بشندويل بحمولة 5000 من البلوك الأبيض، وتم تسليم السيارة للمرور وسحب رخص السائق، وااتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت إزالة فورية لحالة تعد بقرية بني وشاح بمساحة 90 متر أرض زراعية مخالفة لقانون البناء.

وأوقف حي غرب سوهاج حالتي بناء مخالف وتم مصادرة مواد البناء، الحالة الأولى مخالفة بالعمارة رقم 19 بشارع أحمد بن طولون بالمخبز الآلي بدون ترخيص بالدور السابع ومخالفة لقيود الاارتفاع، والحالة الثانية بنجع مطرود ببرج مرخص وقد تم استئناف الأعمال بالبرج دول انتظار مراجعة الاشتراطات البنائية.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج إزالة فورية لحالتي تعدي على أرض زراعية بونينة بقرية الروافع على مساحة 2 قيراط، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وفي مركز ومدينة طهطا تم إيقاف بناء مخالف والتحفظ على الأدوات المستخدمة ومواد البناء بشارع السيالة بساحل طهطا.

كما أزال مركز ومدينة جرجا حالتين مخالفة بناء بدون ترخيص بالدور الرابع علوي بمساحة 120 مترا مربعا، وبالدور الخامس علوي عبارة عن أعمدة مباني بالطوب بمساحة 120 مترا مربعا، وفي مركز ومدينة البلينا تمت إزالة فورية لحالتي تعد على الأراضي الزراعية منها حالة بمساحة قيراط و12 سهما بقرية الحرجة قبلي، وحالة بمساحة 5 أسهم بقرية برخيل، بينما أزال مركز ومدينة دار السلام بناء بدون ترخيص علي مساحة نصف قيراط بقرية النغاميش بمجلس قروي الخيام.