الوفد: الدولة سخرت إمكانياتها لمكافحة كورونا وعلينا دعمها

قال عبدالعزيز النحاس نائب رئيس حزب الوفد، إنّ الدولة بذلت جهدا كبيرا لمواجهة فيروس كورونا وحماية المواطنين من الإصابة به، بالتوازي مع تخفيف تداعياته السلبية على الاقتصاد.

وأضاف النحاس، لـ"الوطن"، أنّ الحكومة سخّرت كل إمكانياتها لمكافحة الفيروس وتحتاج دعم الجميع للاستمرار في المواجهة بذات الكفاءة، ويجب على المواطنين الالتزام بإجراءات الوقاية من المرض وتطبيق التباعد الاجتماعي.

وأكد أنّ أزمة فيروس كورونا عالمية، والجميع يعاني منها، ومن الوارد أن يكون هناك أخطاء في مواجهتها، لكن هناك تربص بالدولة في التعامل مع الأزمة، وعلينا دعم الجهود التي تبذل لمكافحة الوباء وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تستهدف شق الصف.