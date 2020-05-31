تطهير 4 مقار شرطية استعداداً لبدء العمل بها مطلع يونيو المقبل

قررت وزارة الداخلية استئناف العمل بجميع وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية وهي "الأحوال المدنية، الجوازات والهجرة والجنسية، تصاريح العمل، تحقيق الأدلة الجنائية"، إضافة إلى استئناف العمل لاستخراج وتجديد رخص القيادة بوحدات المرور، على مستوى الجمهورية اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 1 يونيو المقبل.

واتخذت أجهزة وزارة الداخلية جميع إجراءات التعقيم والتطهير اللازمة لتلك المقار حرصاً على سلامة المترددين عليها، على أن يكون ارتداء الكمامة شرط أساسي للتردد على كل المنشآت الشرطية، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترزاية والإلتزام بالمسافات الآمنة في أثناء التردد عليها، حرصاً على سلامة المواطنين وسلامة العاملين بها.