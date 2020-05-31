صور.. إزالة 20 عمارة مخالفة بناء بدون ترخيص بدار السلام

واصلت أجهزة محافظة القاهرة، حملة إزالة 20 عمارة مخالفة بناء بدون ترخيص خلف المحكمة الدستورية وأبراج المعادي ستارز بنطاق حي دار السلام، بحضور المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية وأجهزة الأمن لتنفيذ أكبر حملة إزالة تعديات بتوجيهات محافظ القاهرة.

وجهت نائب المحافظ، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، ودعت المواطنيين إلى التعامل بشكل قانوني والتأكد من مدى صحة تراخيص العقار داخل الأحياء.

وشددت على أنه لا تهاون في استرداد أملاك وأراضي الدولة كاملة وازالة أي تعديات عليها، وضرورة استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمنطقة الجنوبية والأحياء لإزالة أي تعديات للحفاظ على حقوق الدولة وعدم ترك أي مخالفة.

وأشارت إلى أنه سيتم التصدي بكل حسم لأي تعديات في ظل المتابعة المستمرة، حيث تقوم الأجهزه التنفيذية بالأحياء بالإزالة الفورية للمباني التي ليس لها ترخيص حتى سطح الأرض.

شارك في جولة نائب المحافظ، كلا من شادية جمعة رئيس حي دار السلام، واللواء محمود ضياء رئيس حي البساتين والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية بالمنطقة الجنوبية.