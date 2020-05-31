لجان للعزل المنزلي وأرقام للتواصل مع المخالطين لمصابي كورونا بالمنوفية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة المنوفية تشكيل لجان للعزل المنزلي بكل مركز ومدينة بنطاق المحافظة، لتطبيق كافة الإجراءات الوقائية للحالات الإيجابية بفيروس كورونا، وكذلك المخالطين لهم بالعزل المنزلي.

وتقوم هذه اللجان بمتابعة الحالة الصحية للمصابين والمخالطين، والتأكد من تنفيذ العلاج المنصرف لهم، وتقديم الدعم النفسي والمعنوي للمخالطين، وتعريف المرضى بالأعراض التي تستدعي الفحص بالمستشفى إذا ظهر عليهم أي اعراض تنفسية، وذلك للتيسير علي أهالي وأبناء المحافظة، ولتسهيل عملية التواصل مع المشتبه بإصابتهم.

وتُشكل كل لجنة برئاسة مدير الإدارة الصحية لكل مدينة، وعضوية نائب رئيس مجلس المدينة، ومسؤول الطب العلاجي، ومسؤول الترصد، ومسؤولة رائدات ريفيات ومسؤول الرعاية الأساسية.

من جانبه، شدد اللواء أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية على بدء تفعيل عمل لجان العزل المنزلي، والتواصل تليفونيًا مع الحالات على مدار 24 ساعة، وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الأدوية من الوزارة علي الخط الساخن (08008880700-0220816831 - 105)، إضافة إلى الخط الساخن لمديري الإدارات ورقم غرفة الطوارئ والغرفة الوقائية (وقائي 2176089 ) (طوارئ 2176040- 2176041).