"صحة السويس": تسجيل 14 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالتين

أعلنت مديرية الصحة بالسويس، اليوم، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا بين المواطنين، ووفاة شخصين.

وأكدت مديرية الصحة، في بيان لها، أنه الإصابات الـ 14 موزعة على مستشفى الحميات والمستشفى العام ومستشفى الصدر ومستشفى التأمين الصحي ووفاة حالتين، مشيرة إلى أن الحالات البسيطه تعزل في المنزل وفقاً لبروتوكول وزارة الصحة.

وأكدت مديرية الصحة أنه جارٍ استكمال الإجراءات الوقائية الاحترازية والتقصي والترصد عن خطوط السير لتلك الحالة، ومتابعة المخالطين لتلك الحالات.

وأشارت مديرية الصحة إلى أن إجمالي عدد المصابين في محافظة السويس وصلت إلى 235 حالة، ووفاة 14 حالة.