تطبيق الحظر وصرف المعاشات بأماكن مفتوحة قلل إصابات كورونا بالمنيا

القضاء على الزحام في أثناء صرف المعاشات الشهرية والمتابعة اليومية لتطبيق حظر التجوال، وغلق جميع الأنشطة التجارية في المواعيد المقررة، أدى إلى ظهور إصابات محدودة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة المنيا.

في منتصف شهر مارس الماضي، حذر العميد أشرف جمال وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ونائب دائرة بندر المنيا، من الزحام الشديد أمام الماكينات الآلية المخصصة لصرف المعاشات، وأعلن عن تخصيص 7 مناطق مفتوحة داخل مدينة المنيا، للقضاء على هذه الظاهرة منعا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" خاصة وأن هناك عدم إدراك لخطورة هذا الزحام بين كبار السن، الأكثر عرضة للإصابة.

وتم الاتفاق على تحديد 7 مناطق لصرف المعاشات لأصحابها هي: مدرسة السلام الثانوية بنين لخدمة الأهالي بالمصاص وشاهين، مدرسة المنيا الثانوية الزراعية للأخصاص وشلبي، مدرسة الجمهورية الابتدائية للخشابة وطه السبع، مجمع المنصورة لـ 6 أكتوبر والمنصورة، نادي الشعب لحي جنوب، منظمة الشباب لحي وسط، مدرسة الثانوية العسكرية "صفي الدين أبو شناف" لحي شمال.

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتفقد يوميا عددا من الشوارع والأحياء لمتابعة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ويشدد على المتابعة المستمرة للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التنقل حفاظا على صحة المواطنين.

يشار أن إجمالي الحالات التي استقبلتها مستشفى عزل ملوي التي تبلغ سعتها 134 سرير منهم 109 داخلي و25 عناية مركزة، منذ إفتتاحها في مطلع أبريل الماضي بلغت 496 حالة، تماثل منهم 256 مريضاً للشفاء، فيما يبلغ عدد الحالات المصابة المتواجدة حالياً بالمستشفى 125، أما إجمالي عدد الوفيات منذ إفتتاح المستشفى وصل إلى 22 حالة.

قال مصدر من الأطقم الطبية العاملة بالمستشفي، إن متوسط الحالات التي يتم استقبالها يوميا، بلغ في الشهر الأول نحو 10 حالات معظمهم من محافظات: بني سويف، الفيوم، قنا، أسيوط المنيا، ثم بدأت النسبة ترتفع تدريجيا مع زيادة حالات الإصابة اليومية علي مستوي الجمهورية لتبلغ نحو 15 حالة يتم استقبالها بشكل يومي، لافتا أنه في أول أسبوع عمل وكان في مطلع شهر أبريل الماضي لم يتم تسجيل حالاة وفاة واحدة.