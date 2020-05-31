خبير: كورونا غير العالم وعلينا البحث عن مكان في الواقع الجديد

قال الدكتور وليد جاب الله، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع والإحصاء، إن انتشار فيروس كورونا تسبب في تغيير في الحياة وتغيير في المستهدفات ولن تعود الحياة لسابق عهدها حتى بعد انتهاء هذه الأزمة، وعلى كل دولة أن تبحث لنفسها عن مكان في هذا الواقع الجديد.

وأضاف جاب الله لـ"الوطن"، أن أزمة كورونا أزمة عالمية لم يتسبب فيها أحد، ولا مجال لإلقاء المسؤولية على حكومة أو شعب أو رواد أعمال أو غيره، ولكن يجب أن يتحمل كل طرف مسؤوليته ويقوم بواجبه لعبور هذه الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، ولحين إيجاد علاج لهذا المرض فإن التباعد الاجتماعي هو الآلية الوحيدة للحد من تزايد أعداد الإصابات به.

وتابع أن الإجراءات المركزية لم تعد مناسبة ويجب أن تضع الحكومة المركزية ضوابط للتباعد الاجتماعي ويترك المجال لكل كيان من الكيانات العامة أو الخاصة لوضع الإجراءات التنفيذية لها حسب طبيعة النشاط والمنطقة الجغرافية، وتكون سلطة الحكومة في الرقابه والتوجيه بإصلاح القصور.

وأكد جاب الله أنه يجب على كل كيان وضع خطة عاجلة تحدد الوظائف التي يمكن ممارستها من المنزل مع إعطاء كل كيان عام أو خاص سلطة تقرير من يمارسون العمل من المنزل وفقا لمعدلات أداء واضحة، مشيرا إلى أن الكيانات التي تتعامل مع الجمهور يمكنها أن تفرض نظام الحجز المسبق إلكترونيا وفقا لطاقتها للقضاء على الازدحام.

وشدد على أن القطاع الخاص مطالب بتهيئة بيئة عمل صحية تحافظ على العمال والمتعاملين معه، كما أنه مطالب بتقديم عروض وتخفيضات تشجع المستهلكين على العودة للطلب.

وأشار جاب الله إلى أن دور الحكومة الاستمرار في مساندة المستثمرين ورواد الأعمال بحيث لا تترتب على اشتراطات السلامة خسائر جسيمة لاقتصاديات المنشآت الخاصة، كما أن المستثمرين لديهم فرصه للاستثمار في ظل تراجع منافسة المنتج الخارجي لتثبيت أقدامهم في السوق.