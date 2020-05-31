لماذا لم تفرض الحكومة حظر تجوال كامل لمواجهة كورونا؟

كشف أسامة هيكل، وزير الدولة لشؤون الإعلام، عن سبب عدم تطبيق حظر تجوال لمواجهة كورونا، موضحا أنّ لجنة إدارة أزمة كورونا ناقشت فرض الحظر الكامل أكثر من مرة، وواجهت مشكلتين، الأولى أنّنا لا نعرف متى تنتهي الأزمة، والثانية إلى متى يتحمل المواطن قرار الإغلاق الكامل، إذ لا يمكن المغامرة بهذا القرار.

وأضاف هيكل، خلال حوار ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أنّه دون وعي المواطن ستقع الحكومة في مشكلة كبيرة في التصدي لأزمة فيروس كورونا، مشددا على ضرورة أن تصبح الكمامة جزءًا من ثقافتنا المجتمعية: "كورونا مرضا لا يستثني أحد، ولا يفرق بين الغني والفقير ولا العالم ولا الجاهل، فالجميع سواسية".

وأشار إلى أنّ لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بنقيب الأطباء، جاء لتهدئة الأوضاع في القطاع الطبي، والاتفاق على بعض الأمور، لافتًا إلى أنّ استهتار بعض المواطنين بفيروس كورونا تسبب في تصاعد أعداد الإصابات,

وحذّر هيكل، المواطنين من الانسياق خلف الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معقبا: "ليس لنا دخل فيما يُنشر من أخبار مغلوطة عن كورونا عبر السوشيال ميديا".