ضبط لحوم ودواجن فاسدة بمول شهير في المنصورة

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، عن تكثيف حملات الطب البيطري على محال ومنافذ بيع السلع الغذائية المختلفة، مشيرًا إلى ضبط 79 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بأحد المحال الكبرى "مول" بمنطقة قولنجيل بالمنصورة.

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة استمرار الرقابة على الأسواق والمحال والمنافذ التي تقوم ببيع وتداول وعرض المنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، لضبط الأسعار وعدم المغالاة، والتأكد من سلامة السلع المعروضة للبيع حفاظًا على صحة المواطنين.

وشكل الدكتور عبد المنعم المنجي مدير مديرية الطب البيطري، حملة للتفتيش على محال بيع وتداول السلع الغذائية، بالتنسيق مع مديرية التموين، ما أسفر عن ضبط الكميات المذكورة في مول شهير بمنطقة قولنجيل وتم التحفظ عليها وتحرير محضر بالمخالفة.