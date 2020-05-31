بدء امتحانات الفرق النهائية بجامعة سوهاج 15 يوليو

قرر مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، خلال جلسته رقم (156)، بدء امتحانات نهاية العام للفرق النهائية للكليات المختلفة 15 يوليو المقبل، على أن تعلن الكليات جداول الامتحانات في موعد أقصاه الأول من نفس الشهر.

كما قرر المجلس عقد امتحانات الدراسات العليا بجميع كليات الجامعة يوم 15 أغسطس من العام الجاري.

وأوضح الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة، أن المجلس قرر عددًا من القواعد المنظمة للامتحانات كالآتي:-

1- تُجرى الامتحانات على فترة واحدة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا، وأن يكون حضور الطلاب قبل الموعد المحدد بساعة واحدة.

2- ألا يتجاوز زمن الامتحان ساعتان، وألا يقل عن ساعة، باستثناء بعض المقررات بكلية الطب البشري أو غيرها بعد موافقة مجلس الجامعة.

3- أن يكون الامتحان بنظام الصواب والخطأ والاختيار من متعدد، أو اختيار نظام آخر إذا كانت طبيعة المقرر تتطلب ذلك.

4- يُراعى أن يكون الامتحان من الجزء الأكبر الذي تم تدريسه قبل 15 مارس 2020.

5- تلتزم الكلية بعمل نماذج استرشادية للامتحانات، وإعلان ذلك للطلاب قبل موعد الامتحان بوقت كاف.

6- تُعقد الامتحانات العملية للفرق النهائية بعد انتهاء الامتحانات النظرية، مع ضرورة منح الطالب أسبوعين قبل الامتحان العملي للتدريب والمراجعة، ويقيم الامتحان بدرجات طبقًا للائحة الداخلية للكلية.

7- تلتزم الكليات بإعلان نتيجة الفرق النهائية خلال أسبوع من تاريخ نهاية الإمتحانات.

يُذكر أن رئيس الجامعة قد كلف نائب رئيس الجامعة لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، وعمداء الكليات، وأمين الجامعة المساعد، بوضع خطة تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية بمرافق الجامعة المختلفة، وتجهيز سيارات نقل الطلاب الى اللجان الامتحانية، لضمان امن وسلامة الطلبة والطالبات.