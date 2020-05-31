وفاة نائب يمني محكوما عليه بالإعدام إثر كورونا

توفي، اليوم، بالعاصمة السودانية الخرطوم النائب البارز في مجلس النواب اليمني، صالح السنباني، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأفاد مصدر برلماني يمني لوكالة سبوتنيك، إن "عضو مجلس النواب اليمني عن حزب التجمع اليمني للإصلاح، الدكتور صالح عبد الله علي السنباني، توفي في العاصمة السودانية الخرطوم عقب أيام من إصابته بفيروس كورونا، ودخوله أحد المستشفيات هناك لتلقي العلاج".

والسنباني (63 عاما) النائب في البرلمان عن حزب التجمع اليمني للإصلاح (ثاني أكبر الأحزاب في اليمن)، شغل منصب نائب رئيس لجنة التعليم العالي في البرلمان، وهو أكاديمي في جامعة صنعاء، وهو أول برلماني يمني يتوفى جراء الإصابة بفيروس كورونا.

وأصدرت محكمة أمن الدولة التي تديرها جماعة "أنصار الله" في صنعاء، في الثالث من مارس الماضي، حكما بإعدام الدكتور السنباني و34 نائبا آخرين في البرلمان، بتهمة التخابر مع التحالف العربي، وذلك على خلفية مشاركتهم في عقد أول جلسة للبرلمان بمدينة سيئون في محافظة حضرموت شرقي البلاد، للمرة الأولى منذ سيطرة الجماعة على السلطة في اليمن عام 2015.