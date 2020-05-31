طائرة ركاب هندية تعود بعد إقلاعها بسبب تشخيص قائدها بكورونا

في حادثة لا تخلو من الغرابة، عادت طائرة ركاب هندية من منتصف الطريق بكامل حمولتها، بعد أن أقلعت من مطار نيودلهي باتجاه العاصمة الروسية موسكو.

أما سبب العودة، فهو أن سلطات المطار في نيودلهي اكتشفت بعد إقلاع الطائرة بوقت قليل، أمس السبت، أن أحد قائدي الطائرة كان مصابا بفيروس كورونا المستجد، وفقًا لما نقله موقع "سكاي نيوز عربية".

وبحسب موقع "سي إن بي سي" الأميركي، فإن طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية عادت إلى نيودلهي بعد أن كانت دخلت أجواء أوزبكستان في طريقها إلى موسكو.

وكانت السلطات المختصة في مطار نيودلهي اكتشفت أن أحد الطيارين مصاب بفيروس كورونا، لكنه صعد إلى الطائرة لأن نتيجة اختباره جاءت سلبية بالخطأ.

ولم يتم اكتشاف الخطأ إلا بعد أن أصبحت الطائرة في الأجواء، علمًا أن بروتوكولات السلامة المطبقة في المطارات وشركات الطيران تقتضي بإجراء اختبارات للطواقم الجوية قبل وبعد السفر.

ونتيجة لذلك الحادث، أمرت الهيئة العامة للرقابة والتحليل في الهند بإجراء تحقيق عاجل في الأمر، مشيرة إلى أن التحقيق سيركز بشكل خاص على الأخطاء التي جرى اقترافها خلال تطبيق إجراءت الوقاية والسلامة.