تعرف على نسب المصابين في المحافظات الـ«7» الأكثر إصابة بكورونا: القاهرة 0.07 %

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في تصريحات لها، عن المحافظات السبع الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد، وهي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة بالترتيب.

"الوطن " تكشف بالإحصاءات والأرقام من خلال مؤشرات الساعة السكانية اللحظية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، النسبة المئوية للمصابين في كل محافظة من المحافظات السبع، مقارنة باجمالي عدد السكان لكل محافظة وجاءت على النحو التالي:

1- محافظة القاهرة:

-عدد سكانها : 10.013.559 مليون نسمة

-عدد الإصابات:

7111

-النسبة المئوية = 0.07 %

2- محافظة الجيزة

- عدد السكان

9.156.738 مليون

- عدد الإصابات

2629

-النسبة المئوية =0.028 %

3- محافظة القليوبية

-عدد السكان

5.893.947 مليون

- عدد الإصابات

1787 إصابة

- النسبة المئوية =0.030 %

4- محافظة المنوفية

-عدد السكان 4.531.197 مليون

-عدد الإصابات

1533

-النسبة المئوية =0.033 %

5-محافظة الفيوم

-عدد السكان

3.848.708 مليون

-عدد الإصابات

1277

-النسبة المئوية =0.034 %6

6- محافظة الاسكندرية

-عدد السكان

5.379.844 مليون

-الإصابات

1078

-النسبة المئوية= 0.0002 %

7- محافظة البحيرة

-عدد السكان

6.549.874 مليون

-عدد الاصابات

988

-النسبة المئوية = 0.0001% .