في ظل تحذيرات من التزاحم.. التظاهرات تجوب العالم

في وقت ينصح فيه أطباء، العالم أجمع، لاتخاذ إجراءات وقائية للتصدي لوباء كورونا المستجد، جابت التظاهرات العالم حيث تشهد الولايات المتحدة الأمريكية أحداث عنف وتظاهرات منذ عدة أيام كما شهدت خلال الفترة الماضية عدة مدن أوروبية تظاهرات مناهضة للقيود والإجراءات الاحترازية، في مشاهد تضرب بكل النصائح الطبية عرض الحائط مما دعا الشرطة للقبض على البعض منهم نظرا لعدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

أمريكا مستمرة في التظاهر

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، بأعمال الشغب التي شهدتها مينابوليس ليل أمس الأول الجمعة، بعد مقتل مواطن من أصل أفريقي يدعى جورج فلويد بأيدي الشرطة، معتبرا أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويين"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وقال ترامب في مركز كينيدي الفضائي في فلوريدا، حيث كان يُتابع تحليق رائدي فضاء أمريكيين، إنّ "وفاة جورج فلويد في شوارع مينابوليس مأساة خطيرة".

وكان مقتل فلويد، صاحب البشرة السوداء، بأيدي رجال الشرطة في منيابوليس، بينما كان من دون سلاح، أثار احتجاجات عارمة في مدن أمريكية تحول بعضها إلى العنف.

ألمانيا.. الآلاف يتظاهرون احتجاجا على قيود كورونا

وقالت الشرطة ومنظمون إن آلاف الألمان خرجوا إلى الشوارع في أنحاء البلاد، للاحتجاج على القيود التي تفرضها الحكومة لاحتواء فيروس كورونا.

وسجلت ألمانيا عدد وفيات أقل مقارنة بمعظم جيرانها وخففت الحكومة بالفعل بعض القيود، لكن زادت الاحتجاجات ضد الإجراءات التي تصر المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على ضرورتها لإبطاء انتشار الفيروس، وملأ المتظاهرون الشوارع للعطلة الأسبوعية الثانية على التوالي.

ونظم محتجون مظاهرات في عدة مواقع في العاصمة برلين وولاية براندنبرغ المحيطة بها، وتتوقع الشرطة تظاهر نحو 5 آلاف في مدينة شتوتغارت، كما طلب منظمون من سلطات مدينة ميونيخ الإذن لتنظيم احتجاج يشارك فيه أكثر من 10 آلاف شخص.

طهاة إيطاليون يتظاهرون لرفض إعادة فتح مطاعهم في ظل إجراءات الحظر

وخرج متظاهرون إيطاليون في تظاهرات احتجاجية أدت إلى القبض على بعضهم، حيث رفض طهاة في إيطاليا إعادة فتح مطاعهم في ظل إجراءات الحظر.

بريطانيا.. مواطنون لا يعرفون التباعد الاجتماعي

وفي وقت تراهن فيه حكومات العالم على وعي المواطنين ألقت الشرطة البريطانية القبض على عشرات الأشخاص لرفضهم الخضوع لقواعد التباعد الاجتماعي في اول عطلة لنهاية الأسبوع.

إسبانيا.. مطالبات باستقالة الحكومة

وطالب محتجون في إسبانيا باستقالة الحكومة بسبب تراجع الاقتصاد، وتجمع العشرات في شوراع العاصمة الإسبانية مدريد مطالبين باستقالة الحكومة بسبب التداعيات الاقتصادية التي نشبت في جميع أنحاء البلاد إثر الفيروس المستجد، داعيين لإنقاذ الاقتصاد.