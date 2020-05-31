جبر يكشف مراحل تعامل "الوطنية للصحافة" مع أعضائها من مصابي كورونا

قال كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن الهيئة لا تملك الولاية على الصحف الخاصة أو الحزبية أو الإعلاميين، مشيرًا إلى أن اختصاصها ينحصر في الصحف القومية من عمال وصحفيين وإداريين وعددهم 23 ألف شخص.

وأضاف جبر خلال اتصال هاتفي ببرنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الرعاية الطبية التي توفرها الهيئة لأعضائها تشملهم فقط دون أسرهم، موضحًا أنه وفقًا للنظام المنصوص عليه، فإن هناك لجنة أزمة بكل مؤسسة صحفية، يعد رئيسها تقريرًا طبيًا موقعًا من رئيس الإدارة الطبية في مؤسسته يؤكد احتمال إصابة شخص بفيروس كورونا بدرجة كبيرة، وليس مجرد أعراض برد أو إنفلونزا.

وتابع: "بعدما يصلنا الخطاب نصدر خطابا معتمدًا إلى جهتين أو ثلاثة وهي مسشتفى عين الشمس التخصصي وكلية الطب بعين شمس والمركز الطبي بالسكك الحديدية، ونتخذ الإجراءات كاملة للمرضى، وتتحمل الهيئة كامل التكلفة".

وأردف: "حصلنا على تخفيض من مستشفى عين شمس التخصصي، ليكون سعر المسحة 1050 تتحمل الهيئة منها 800 جنيه"، مشيرًا إلى أن البروتوكولات تضمن الأشعات العادية والأشعة المقطعية وخدمة مسح كورونا وخدمة مكافحة العدوى والإشراف الطبي.

وواصل: "اتفقنا مع مستشفى عين شمس التخصصي على 6 مراحل، الأولى يتقدم الشخص بالكشف، وإذا كانت الأعراض عادية يحصل على الحقيبة الطبية ويكون العزل في المنزل، أما الشخص الكبير في السن ويعاني من أمراض مزمنة، لديه 4 أماكن للعزل ويخضع للرعاية الطبية".