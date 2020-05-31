إزالة 6 حالات تعدِ على أراض زراعية وبناء مخالف بدمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إزالة ٦ حالات تعدِ على أراضى زراعية وبناء مخالف بعدد من المناطق بالمحافظة، وذلك خلال الحملة المُنفذة اليوم الأحد تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد و ذلك بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية.

وتضمنت الحالات بناء بالمخالفة على مساحة ٣٠٠ متر مربع بدمياط و كذلك حالتى تعدِ على أراضى زراعية بمساحة ٤٥٠ م٢ بمركز ومدينة كفر سعد بالإضافة إلى إزالة حالتين أخرتين لتعدِ على أراضى زراعية بمساحة ٤١٠ م٢ وحالة بناء مخالف على مساحة ٢٠ م٢ بمركز ومدينة كفر البطيخ.

هذا و قد نوهت عوض إلى وصول حالات الإزالة التى تم تنفيذها منذ بداية أعمال تلك الحملات منتصف مارس الماضي ٤٧٢ حالة، مؤكدة استمرار تلك الحملات للتصدى الحاسم لكافة التعديات وحالات البناء المخالف و فرض هيبة الدولة.