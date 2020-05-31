الوزراء: "لجنة كورونا" ستناقش فتح المجال الجوي والمساجد هذا الأسبوع

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم الحكومة، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وصله أسعار علاج فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه كان حازمًا اليوم في اجتماع اللجنة المشكلة لأزمة كورونا ووجه الوزراء المعنيين بتشكيل لجنة لوضع سقف للحد الأقصى الذي تحصله المستشفيات من المرضى بخصوص هذا المرض.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن اللجنة بدأت عملها اعتبارًا من اليوم، وستعلن الحد الأقصى والأسعار في غضون أسبوع.

وحول فتح المجال الجوي، قال إن اللجنة ستناقش هذا الأمر وستجتمع هذا الأسبوع بالإضافة إلى عدد من المسائل الأخرى.

وتابع: "فتح المساجد سيكون من الموضوعات التي ستناقش هذا الأسبوع وسوف يتخذ القرار باليوم الذي سيبدأ فيه فتحها".

وحول اجتماع رئيس الحكومة مع نقابة الأطباء، قال "سعد": "نحن جميعًا في خدمة هذا الوطن، والأطباء هم خط الدفاع الأول في معركة كورونا ونحن نقدر لهم ذلك، والحكومة لم تألو جهدًا عن توفير كل ما يلزم لدعم الخدمات الطبية والأطباء في هذه المعركة، وجرى التوصل إلى تفهمات بخصوص النقاط التي كانت مسار لمطالب الأطباء أو التي حاول البعض استغلالها في الفترة الماضية للإيحاء بأن هناك أزمة".

وشدد، على أن الدولة المصرية قطعت شوطًا هامًا في مسألة عودة العالقين: "معتقدش إن في دولة في العالم رجعت 22 ألف عالق خلال فترة وجيزة، وصممنا على إعادة كل هذا العدد قبل إجازة عيد الفطر، ومازال هناك عالقين، وستظل هذه الأزمة موجودة بلا حل نهائي حتى عودة الطيران حول العالم بشكل كامل".