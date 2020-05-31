لميس للمواطنين: الكمامة مش رفاهية.. وغير الملتزم يضر 5 أشخاص حوله

وجهت الإعلامية لميس الحديدي، رسالة إلى المواطنين، بمناسبة استمرار تصاعد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا المستجد.

وقالت لميس، خلال حلقة اليوم من برنامج "القاهرة الآن"، عبر شاشة "الحدث": "حاسب على نفسك فأنت كمواطن أول طريق الوقاية والكمامة لم تعد رفاهية بل باتت أسلوب حياة".

وأضافت: "الكمامة مهمة لتقليص معدلات العدوى التي أصبحت 1 لكل خمسة أشخاص وبالتالي التزامك بها لا بد أن ينبع من خوفك على نفسك وليس بسبب الغرامة أو المخالفة لحمايتك".

وأردفت: "لو عاوز ماتحميش نفسك وتترك نفسك للقدر دي مشكلتك أنت مش بتضر نفسك بس، بتؤذي خمسة حواليك".

وأشارت إلى أن زيادة حالات الإصابة العائلية بسبب الأعياد وشهر رمضان باتت خطراً كما قال الدكتور عوض تاج الدين اليوم.