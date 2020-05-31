رضوى الشربيني: ادعوا لزملائي المصابين بكورونا.. بيشتغلوا 24 ساعة

طلبت الإعلامية رضوى الشربيني الدعاء لزملائها الإعلاميين المصابين بفيروس كورونا، وهم ريهام السهلي وإلهام النمر وآية عبدالرحمن وعمرو صلاح.

وعلقت الإعلامية رضوى الشربيني عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام": "الخبر ‏‏ده أنا عارفاه من امبارح، وماكنتش عايزة أبقى أول الناس اللي بتنقله.. الحقيقه إنه خبر مؤلم هو أصابعه زملائي فى قناة‎ CBC extra ‎بفيروس كورونا".

وتابعت: "أرجوكم تدعوا لهم لأنهم كانوا بيشتغلوا على الهوا 24 ساعه تقريبًا علشان الناس.. ادعوا لهم هما و هاليهم وزملائهم لأن ‏الموضوع حقيقي مش بسيط".‏