"الصحة": العزل المنزلي فعال.. ولا تذهبوا للمستشفيات إلا للضرورة

أكد الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن إدارة أزمة كورونا في مصر تتم باحترافية، مشددًا على أهمية المشاركة المجتمعية للدولة في مواجهة الأزمة.

وشدد عبد الفتاح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" على أهمية عزل الإصابات البسيطة التي لا تستدعي دخول المستشفيات في المنازل.

وأوضح عبدالفتاح أن إجراءات وزارة الصحة ساهمت في وصول الحالات إلى 24 ألف حالة فقط وهو رقم تسجله بعض الدول في يوم واحد مثل البرازيل، مشيدًا بالتزام المواطنين بارتداء الكمامة ومراعاة قواعد التباعد الاجتماعي، مؤكدا أهمية غسل الأيدي بالمياه والصابون باستمرار.

وكشف عبد الفتاح عن أعراض كورونا قائلا: "ارتفاع درجة الحرارة واحتقان في الحلق مع صعوبة في التنفس"، مناشدًا المواطنين بالذهاب إلى المستشفى حال الشعور بأعراض فيروس كورونا.

وحول زيادة الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الجارية أرجع عبد الفتاح السبب إلى أن البعض لم يتلزم بقواعد التباعد الاجتماعي خلال شهر رمضان وإجازة العيد.

وأشاد وكيل وزارة الصحة برفع كفاءة الخط الساخن 105 الخاص بوزارة الصحة، وزيادة القدرة الاستيعابية الخاصة بها، مشيرا إلى أن الخط الساخن كان يتلقى 20 ألف اتصال يوميا خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن مسحات فيروس كورونا تجرى في المعامل المركزية لوزارة الصحة وفروعها فضلا عن معامل المستشفيات الجامعية، مؤكدا عدم وجود أي مشكلات متعلقة باستقبال المرضى في المستشفيات.

وناشد المواطنين بعدم التواجد في المستشفيات إلا للضرورة فقط، مؤكدًا أن جميع الحالات التي نصحت بإقامة العزل المنزلي شفيت ولم يحدث لها تدهور، وليس جميع مصابي كورونا في حاجة إلى أسرة.

وأكد أن جميع الحالات البسيطة التي نُصحت بالتزام المنزلي مع أخذ العلاج تم شفائها تماما.

وأشار إلى أن القوافل الطبية بوزارة الصحة تجول كافة المحافظات لتقديم الرعاية الصحية لمصابي فيروس كورونا، مؤكدا أن الكمامة الجراحية أحادية الاستخدام الأفضل لمواجهة كورونا.

وأكد عبدالفتاح أن الكمامة القماشية تكون ملائمة بشرط أن مطابقة للمواصفات، وتغطي الأنف والفم، ناصحا بعدم لمس السطح الخارجي عند خلعها، مع ارتدائها لفترة متواصلة بقدر الإمكان.

وأوضح أن فترة استخدام الكمامة القماشية تتوقف على طريقة تصنيعها، مشيرا إلى أهمية تطهيرها وكيها ويجب أن تتراوح فترة استخدامها من 10 أيام إلى 15 يوماً.

ولفت إلى أن الكمامة القماشية لا تحتوي على فلتر، لكن كثافة الخيوط القماشية تلعب دورا في الوقاية. وأكد أهمية ارتداء الكمامة في المواصلات العامة، مع أهمية فتح النوافذ والحفاظ على مسافة متر ونصف المتر على الأقل، مشيرا إلى أنه ليس من الضروري ارتداء الكمامة حال قيادة السيارة الخاصة دون مصاحبة أحد.