انتقادات للسفير التركي بالنمسا بسبب صورة لزوجته وهي تقبل يده

نشرت صحيفة جارشك جوندام التركية بعض الصور من جلسة تصوير للسفير التركى بالنمسا أوزان جايهون وزوجته عزيزة جايهون وهى تقبل يده.

الجدير بالذكر أن أوزان جايهون كان قد هرب خارج البلاد في إحدى القضايا عام 1977، وتنازل عن الجنسية التركية ليقوم بعد ذلك الرئيس العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية بتعيينه سفيراً للجمهورية التركية بفيينا.

ووفقًا لخبر KRT، فقد قام السفير أوزان جايهون بعمل هذه الجلسة التصويرية ونشر صوره له ولزوجته عزيزة جايهون وهى تقبل يده، الأمر الذى عرضه لانتقادات كثيرة فهو أول سفير يقوم بجعل زوجته تقبل يده ويقوم بعمل جلسة تصويرية فى مقر السفارة.