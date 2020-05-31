الحكومة ترفع شعار "الرقابة والعلاج": مرور يومي على المستشفيات.. وتوفير الأدوية

دخلت الجهات الرقابية المسئولة فى الدولة على خط مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع المجموعة الطبية لمجابهة الفيروس اليوم، بالمرور اليومى لمسئولى الجهات المختلفة بما فيها «الرقابية» على المستشفيات للتأكد من توافر المستلزمات الطبية ووجود الأطقم الطبية وتقديم خدمة جيدة للمواطنين بالمحافظات.

وكلَّف «مدبولى» الوزراء المعنيين، خلال الاجتماع، بوضع سقف محدد لتكلفة العلاج فى المستشفيات الخاصة المشاركة فى علاج المواطنين من «كورونا»، لا سيما أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعاً مبالغاً فيه فى تكلفة العلاج والعزل.

وأكد رئيس الوزراء ضرورة توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات، مطالباً بالتأكد من صرفها لجميع الأطقم الطبية وعدم الاكتفاء بالاطمئنان لوجودها بالمخازن فقط. وأكد خلال الاجتماع تقديم خدمة متميزة للمواطنين عبر الخطوط الساخنة التى تم تخصيصها للرد على استفساراتهم بهذا الشأن، سواء من خلال الخط الساخن «105»، أو غيره بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، مع توفير العلاج المطلوب للمواطنين الذين سيتم عزلهم منزلياً.

وزيرة الصحة: شمال وجنوب سيناء ومطروح الأقل فى الإصابات

وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن هناك 6 محافظات تشهد أعلى نسب الإصابة بالفيروس هى القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، والفيوم، والإسكندرية، والبحيرة، بإجمالى 15 ألفاً و415 حالة حتى أمس، بينما محافظات شمال وجنوب سيناء ومطروح والوادى الجديد الأقل إصابة. وأضافت، خلال الاجتماع، أنه تم تجهيز 10.5 مليون جرعة علاجية لعلاج كورونا، وتخصيص نصف مليون منها للحالات الحرجة بالمستشفيات، إلى جانب توفير ٨ ملايين جرعة للمخالطين لمصابى الفيروس، ومليونى جرعة أخرى لحالات العزل المنزلى، وسيتم توصيلها من خلال القوافل الطبية والعيادات المتنقلة.

وأضافت الوزيرة: «وصل عدد وحدات الرعاية الأساسية المسئولة عن توزيع العلاج ومتابعة المخالطين والحالات الإيجابية فى العزل المنزلى إلى 5013 وحدة»، موضحة أن عدد المستشفيات التى تم تخصيصها للتعامل مع حالات «كورونا»، بجانب مستشفيات العزل، وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى، تضم 3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعىّ، و35152 سريراً بالأقسام الداخلية. ولفتت الوزيرة إلى أنه جار العمل على تجهيز 36 مستشفى أخرى وإضافتها للمستشفيات العاملة حالياً ليصبح الإجمالى 376 مستشفى.

وأعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، تغيير مواعيد حظر حركة المواطنين لتصبح من 8 مساء حتى 5 صباحاً اعتباراً من غد. وكشف خلال مؤتمر صحفى،اليوم، عن تخصيص رقم لكل محافظة للاستفسار عن كورونا وستتمّ زيادة أعداد الوحدات الصحية لمتابعة الإصابة بالفيروس.