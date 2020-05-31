هيكل: إجراءات عنيفة ضد "قلة" من الأطباء تمتنع عن علاج مرضى كورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إنه سيجري اتخاذ إجراءات عنيفة ضد الممتنعين عن تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد، متابعا: "قلة قليلة من الأطباء تحاول التشكيك في المنظومة الصحية، سمعت بعض الشكاوى ديه.. لكن مش مصدق لأن الطب مهنة إنسانية في المقام الأول".

وفي سياق آخر، تحدث هيكل خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "العربية الحدث"، عن كيفية توصيل حقائب العلاج المخصصة لمرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والذين سيجري علاجهم منزليًا.

وأوضح: "توصلنا اليوم لإجراء يُسرع إيصال الحقيبة للمرضى، وذلك عن طريق إيصالها لأقرب وحدة صحية للمريض، حيث سيجري استلامها بالرقم القومي الخاص به عبر ذويه".

ولفت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي طالب اليوم بإيجاد طريقة أكثر فعالية لإيصال هذه الحقائب خاصة للمصابين المقيمين بمفردهم وليس لهم من ذويهم من بوسعه تسلم الحقيبة، مؤكدًا أن الحكومة اليوم وجهت الشكر والتقدير للأطقم الطبية باعتبارها خط الدفاع الأول في ظل جائحة كورونا.

وأكمل: "نحن نؤكد أننا حريصين على توفير كافة سبل الحماية ومستلزمات الوقاية للأطقم الطبية ضد الإصابة بفيروس كورونا سريع الانتشار"، منوها بأن هيئة الشراء الموحد شاركت في اجتماع مجلس الوزراء اليوم وهي هيئة متخصصة لضمان توفير كافة المستلزمات للأطقم الطبية.