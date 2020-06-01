ينتهي 5 صباحا بدلا من 6.. ما هي الفئات المستفيدة من تعديل موعد الحظر؟

أعلن أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، عن تغيير مواعيد حظر حركة المواطنين التي كانت معلنة مسبقا لتصبح من الساعة الثامنة مساء وحتى الخامسة صباحا، بدلا من الساعة الثامنة مساء والسادسة صباحا، وذلك اعتبارا من اليوم.

وكشف هيكل، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنَّه سيتمّ تخصيص رقم لكل محافظة للاستفسار عن كورونا يحدده كل محافظ في محافظته، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ زيادة أعداد الوحدات الصحية لمتابعة فيروس (كوفيد – 19).

سائقو النقل والمسافرون يوميا بين المحافظات يستفيدون من القرار

فئات بعينها من المتوقع أن تستفيد من تعديل ساعات الحظر صباحا، وبحسب قول الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية وخبير التنمية المحلية والمستدامة، تلك الفئات هم معتادي السفر يوميا من محافظة لأخرى لظروف العمل، قد يكون الشغل محل عمله في العاصمة وهو من محافظة أخرى وهنا يصبح متاحا له السفر مبكرا قبل الزحام وذلك يقلل من الاختلاط وفرص العدوى بشكل أكبر.

وتابع شحاتة أن الفئات المتوقع استفادتها من تعديل موعد الحظر الصباحي هم سائقي النقل والنقل الثقيل "التريلات" الكبيرة، حيث يصبح الوقت أكبر لديهم لنقل البضائع بين الأماكن وبعضها البعض، الأمر الذي ينعكس أيضًا على تقليل الزحام المروري في الصباح.

وأوضح أستاذ التنمية المحلية والمستدامة، أن التغيير الطارئ على مواعيد الحظر فجرًا، لن يؤثر على معدلات الإصابة لعدم مساسه بساعات الذروة خلال اليوم، وإنما يساعد بعض الفئات السابق ذكرها بما يعمل على دفع عجلة الإنتاج.