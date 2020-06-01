طبيب: مرضى الالتهاب المناعي للكبد أكثر عرضة للإصابة بكورونا

كشف الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودر بلهارس، مدى عرضة مرضى الكبد وفيروس سي للإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنه يتلقى الكثير من الأسئلة من المواطنين حول "هل مرضى الكبد أكثر عرضة للإصابة بكورونا؟، وهل إذا تم إصابتهم تُصبح حالتهم بسيطة أم حرجة؟ وهل تلك الحالات تحتاج إلى جهاز تنفس صناعي"، موضحًا أنه يُطمئن المواطنين بشكل عام ومرضى الكبد بشكل خاص بأن 60-70% من المصابين بفيروس كورونا بلا أي أعراض، وهذا رقم رهيب ومطمئن.

وأضاف "الخياط"، خلال حواره عبر "سكايب"، مع الدكتور خالد منتصر، على صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب"، أن 20% من مصابي كورونا ذات أعراض بسيطة للغاية، بينما 5% تظهر عليهم أعراض من متوسطة إلى شديدة، من بينهم 1% يحتاج إلى جهاز تنفس صناعي، مؤكدًا أن وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد قد ذكرت أن عدد المصابين المتواجدين على أجهزة التنفس الصناعي في مصر وهم في حالة حرجة 50 فردا فقط من عشرات آلاف المصابين وهم متواجدون في مستشفيات العزل، وهناك 205 فقط مرضى كورونا في غرف العناية المركزة.

وأشار أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودر بلهارس، إلى أن هناك فئات معينة فقط من مرضى الكبد هم الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، منهم مرضى الالتهاب المناعي للكبد، وهم ذوي مناعة ضعيفة للغاية، ويُعد مرض الالتهاب المناعي للكبد من ضمن أمراض الكبد المهمة، وهو أن يكون المريض يعاني من التهاب مزمن بالكبد ليس ناتجًا عن فيروس سي أو أمراض وراثية، "هو مرض التهاب مناعي بييجي لوحده كده"، وهو عبارة عن ظهور أجسام مضادة تُحارب الخلايا الكبدية.

وأوضح الخياط، أن الجهاز المناعي لمرضى التهاب المناعي للكبد يكون غير متعرف على كبد المريض، "زي التهاب المناعي في المفاصل"، مضيفًا: "دايما الجهاز المناعة عندما يتعرف على جسم غريب يبتدي يهاجمه، الجهاز المناعي في الإنسان الطبيعي فيه خاصية جميلة جدا ربنا حباه بيها، عارف الأنسجة بتاعي مش بيهاجم الحاجة اللي تبعي، لما ألاقي أن النسيج ده غريب عني زي اللي بيحصل في زراعة الأعضاء، والجهاز المناعي مش متعرف على الكبد في الجسم يحدث هجوم بينهما، ويحدث تليف، ويتناولون أدوية تُقلل المناعة، وبالتالي هم أكثر عرضه للإصابة بفيروس كورونا".