فيديو.. مطربون تحدوا كورونا بأغاني سنجل

قرر عدد من المطربين استغلال فترة توقف الحفلات وجميع الأنشطة الفنية وقاموا بطرح أغاني سنجل عبر قنواتهم الخاصة على يوتيوب.

إليسا طرحت أغنية "قهوة الماضي" من كلمات سهام الشعشاع، ألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل الخوري وقد حققت مليون ونصف مشاهدة على "يوتيوب".

المطرب فضل شاكر طرح أغنية "غيب"من ألحان وليد سعد، وكلمات محمد الرفاعي، واقتربت نسبة مشاهدتها على موقع يوتيوب، من مليون مشاهدة بعد طرحها بيوم واحد.

طرح النجم العراقي ​ماجد المهندس​ أغنيته "​ياللي أحبك موت​" والتي حققت 2مليون مشاهدة على يوتيوب، وشاركه الكليب الممثلة الكويتية أمل العوضي وهي المرة الثانية التي تشارك فيها مع المهندس بعد كليب "حنيت".