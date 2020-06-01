الخياط: مرضى التليف غير المتكافئ للكبد وضعهم خطير حال الإصابة بكورونا

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، إن مرضى التليف غير المتكافئ للكبد والذي يسبب فشلا جزئيا للكبد وبالطبع يقلل المناعة كثيرا، يجب حمايتهم من الإصابة بفيروس كورونا، لأنه في حال إصابتهم يكون الوضع خطيرا جدا، ولذلك يجب أن يطهر الأسطح والحوائط والأرضيات بالكلور، وفي حال استلام أي دليفري يعقمها جيدا ويغسل يديه جيدا جدا طوال الوقت أثناء تواجده بالمنزل لأنها تقيه من شرور العدوى، بالإضافة لارتداء الكمامة في حال التعامل مع أي شخص حتى داخل المنزل، بالإضافة للحرص على التباعد الجسدي خصوصا مع الأشخاص الذين يخرجون من المنزل.

وأضاف الخياط، خلال حواره عبر "سكايب"، مع الدكتور خالد منتصر، على صفحته الشخصية بموقع "يوتيوب"، أن مرضى فيروس سي وفيروس بي يعاملون معاملة الأشخاص العاديين وليس لديهم تشديد للإجراءات الاحترازية.

وتابع الخياط أن مرضى دهون الكبد الملتهب إذا كانوا مصابين بالسكر من النوع الثاني، تكون مناعتهم ضعيفة جدا نتيجة زيادة السكر في الدم ، مما يؤثر على جهاز المناعة، مما يعرضهم للإصابة بالكورونا ولا بد من تشديد الاجراءات الاحترازية لهم.

واستكمل الخياط أن هناك إجراءات احترازية معروفة لكل المواطنين يجب الالتزام بها، ولكن الحالات السابق ذكرها يجب التزامهم بالإجراءات الاحترازية ولكن بالإضافة لذلك نناشدهم بعدم ترك المنزل "البقاء قي المنزل لهؤلاء المرضى ضرورة قصوى، وإذا كانوا يعملوا يجب أن يأخذوا إجازات من العمل".