بينها القاهرة والجيزة.. لماذا شهدت هذه المحافظات أعلى معدلات إصابة؟

"القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم والإسكندرية والبحيرة" على الترتيب، هم المحافظات الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجد بحسب الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، في تصريحات عنها، مما يطرح تساؤل بخصوص ما الذي زاد الأرقام في هذه المحافظات.

قالت الدكتورة أماني مختار أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب جامعة عين شمس، إن الزيادة في الأعداد كانت متوقعة بالفعل خصوصا مع حالات الزحام التي شهدتها بعض المحافظات لأن النسب تكون نتيجة مخالطة للمرضى وهو ما حدث بالفعل خلال فترة رمضان وما بعد العيد.

وتابعت مختار لـ"الوطن" أن السبب وراء تلك الزيادة أن هذه المحافظات شهدت الأرقام العالية في فترة الانتشار مع عدم الالتزام، بالقواعد الخمس للوقاية من كورونا تزداد الأعداد، مشيرة إلى أن اجراءات الوقاية تمثلت في "لبس الماسك وغسل الإيدي، وعدم لمس الوجه أو الأسطح والالتزام بالتباعد الاجتماعي والعزل المنزل حال ظهور أي أعراض".

وأوضحت أستاذ الصحة العامة والطب الوقائي بكلية الطب، أن دائما من يذهبون للمسحات لا يتعدون نسبة 20% من الحالات والـ80% الباقون يعانون من أعراض ضعيفة أحيانا لا تستلزم الكشف، ما يشير إلى أن نسب العدوى تتزايد من خلال هؤلاء الذين يعانون من أعراض ضعيفة، مؤكدة ضرورة فرض الماسك الطبي بالقانون.

وأشارت إلى أن ضعف الحالات في الصعيد ربما يعود لقلة الأعداد منذ بداية الأزمة، ما قلل نسب العدوى، فضلا عن طبيعة الحياة الصحية في الصعيد عن القاهرة والمحافظات المزدحمة.