وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي 6 يونيو

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه منذ يوم 15 مارس الماضي يوم اتخاذ قرار تعليق الدراسة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كان هناك تحدي كبير أمام الوزارة مثل كل قطاعات الدولة، "كان عندنا أكثر من 22 مليون طالب وطالبة أمانة في رقبتنا، وكان السؤال هنعمل إيه في كل ده عشان نحافظ على مستقبلهم"، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "MBC مصر".

وأضاف "شوقي"، أن الوزارة نجحت من تقييم الطلاب من أول رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي، ولا يوجد هناك طالب أو طالبة في مصر لم يحدث لهم تقييم ينقلهم للصف الأعلى، فكل مشروعات البحث تم تسليمها سواء الكترونيا أو ورقيًا في المدارس وتم تصليحها، والنتيجة جاري العمل عليها، وتظهر بما في ذلك الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات، وهذا يُعد انجاز هائل للدولة المصرية في مثل هذه الظروف.

وأكد وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن طلاب الصف الأول والثاني الثانوي قد أجروا الامتحانات الكترونيا وتم التصحيح منها بالكامل، ويتم الآن إعداد النتيجة لنشرها يوم السبت 6 يونيو، "المرة دي هندي نتيجة مفصلة لكل طالب على حده هيعرف موقفه في المادة والنمرة بتاعته وموقفة بالنسبة لزملائه وإيه اللي يطور نفسه فيه في العام القادم، يبقى احنا كده عملنا 21.5 مليون طالب امتحنوا في هذه الظروف، ويتبقى طلاب الشهادة الثانوية".