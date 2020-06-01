استشاري أنف وحنجرة للمواطنين: "شكشكة الزور ملهاش علاقة بكورونا"

قال الدكتور آدم محمد آدم، استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" قد يدخل جسم الإنسان عن طريق العين أثناء الحديث المباشر مع مصاب، موضحًا أن فقد حاسة الشم والتذوق "عامل هسهس للناس" على حد وصفه، منوها بأن فقد حاسة الشم والتذوق قد يكون بسبب إصابة فيروسية، وليس له علاقة بفيروس كورونا.

وأضاف "آدم"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي يُعرض على شاشة "Mbc مصر"، أن فقد حاسة الشم والتذوق بدون وجود أعراض أخرى ليست دليلا على الإصابة بكورونا، ففقد هذه الحاسة يجب أن يكون مصاحبا لأعراض أخرى للدلالة على الإصابة بالفيروس، "الناس مش ناقصة قلق"، فمازحه أديب قائلًا: " كلنا عندنا هسهس كورونا.. أنا كل ما أشم ريحة الأكل وأدوقه قلبي بيطمن".

وأشار استشاري الأنف والأذن والحنجرة، إلى أن قوة الإصابة بالمرض تعتمد على كمية الفيروسات التي تدخل للجسم، فكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر إصابة بالأعراض التنفسية إذا أصابهم الفيروس، موضحًا أن الكمامة تقلل من مخاطر الفيروس المهاجمة للجسم، إلا إنها غير كافية، ولا بد من حامية للوجه بالكامل.

وأوضح أن استمرار حاستي الشم والتذوق، يجعلك بعيداً قليلا عن الإصابة، "شكشكة الزور ليس لها علاقة بكورونا وما هي إلا ارتجاع للمريء، ومن الممكن أن يصاب المواطن بكورونا عن طريق العين ويجب أن يستخدم الفيس شيب "غطاء الوجه"، وغطاء الوجه يجب أن يكن تحته ماسك وهو ليس له أي فاعلية بدون الماسك ويكون غير فعال.