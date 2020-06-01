الصحة: 70% من مصابي كورونا يمكن عزلهم وعلاجهم في المنازل

قال الدكتور شريف وديع، مستشار وزير الصحة للرعاية الصحية الحرجة، إن اللجوء للعزل المنزلي العلاجي الذي تتبعه وزارة الصحة، مؤخرا، جاء استجابة لما تقوم به دول العالم من عزل المرضى الذين هم في بدايات الإصابة بفيروس كورونا، مع إعطائهم بروتوكولات علاجية معترف بها: "فيه 70% من المصابين ممكن يتعزلوا في البيت وياخدوا العلاج".

وأضاف "وديع"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، والذي تقدمه الإعلامية دينا عبد الكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنه وبالنسبة لمخالطي مصابي كورونا أو العالقين والقادمين من دول خارجية عليهم المكوث في منازلهم مدة 14 يوما لحين الانتهاء من فترة حضانة المرض: "بنديلهم فيتامين سي وفيتامينات أخرى"، موضحا أنه وبالنسبة لمرضى كورونا فهم ينقسمون إلى 3 أجزاء "بسيط ومتوسط وحرج"، ويتم التعامل مع الصنف الأول منهم عن طريق العزل المنزلي مع توفير عقاقير توزع مجانا عليهم من خلال القوافل الطبية ومستشفيات الوزارة و5400 مكتب صحة تابع للوزارة: "مش عايزين المرضى يجيبوا الأدوية من الصيدليات.. متكفلين بعلاجهم".

وأكد أن الوزارة تقوم بعلاج المواطنين ممن يعانون من أعراض مرض فيروس كورونا وقبل إجرائهم للمسحة حتى يتم البدء في العلاج بشكل مبكر قبل تفاقم الأمور، مشيرا إلى أنه وبالنسبة للمرضى الذين يجب عليهم الذهاب للمستشفيات هم ذوي الحالات المتوسطة والمتقدمة فقط.