إزالة 6 عقارات مخالفة بمنطقة الفرز بالسويس

قام حي السويس برئاسة أمل أحمد إبراهيم رئيس الحي، اليوم، بحملة لاستكمال إزالة العقارات الآيلة للسقوط وذات الخطورة الداهمة، وأسفرت الحملة عن إزالة 6 عقارات بمنطقة الفرز بحي السوي.

شارك في حملة الإزالة من القيادات الأمنية كل من اللواء عيد سعيد مساعد مدير الأمن والعقيد شريف السرساوي مدير شرطة المرافق والرائد أحمد الفولي رئيس مباحث قسم السويس.

كما شارك من قيادات الحي كل من المهندسة فاتن عبد الغني مدير الإدارات الهندسية والمهندس محمد خالد مدير التنظيم والمهندسة فريدة عوض مدير المشروعات وعدد من الفنيين بحي السويس.