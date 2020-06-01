بسبب الكمامة .. ضبط 248 شخص لعدم الإلتزام ..وسحب تراخيص 324 سيارة

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن الخطة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس "كورونا" إعتباراً من يوم السبت 30/5/2020 والمتضمن إلتزام العاملين والمترددين على (الأسواق- المحال التجارية – المنشآت الحكومية والخاصة – البنوك– جميع وسائل النقل) بإرتداء الكمامات الواقية.. فقد أسفرت جهود أجهزة مديرية أمن القاهرة فى هذا الصدد، خلال 24 ساعة.. عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (248) شخص مخالف لعدم إرتداء الكمامة، وسحب تراخيص (324) سيارة لعدم إلتزام قائديها بالقرار.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.