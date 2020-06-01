خلال 24 ساعة .. ضبط 5178 شخص مخالف لمواعيد الحظر

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا).. فقد تمكنت الأجهزة الأمنيةخلال 24 ساعة من ضبط عدد من المخالفين لقرار الحظر على مستوى الجمهورية.. وذلك على النحو التالى:ضبط عدد (5178) شخص مخالف لقرار حظر المواطنين.ضبط عدد (1565) سيارة مخالفة.

ضبط عدد (143) دراجة نارية مخالفة.ضبط عدد (112) مركبة "توك توك" مخالفة.ضبط عدد (293) محل مخالف لقرار الغلق .تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية - لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.