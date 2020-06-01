حملات مرورية لضبط عدم الملتزمين بارتداء الكمامة

فى إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذاً للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

وفى ضوء القرارات الصادرة بشأن إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه سائقى كافة أنواع مركبات الأجرة (داخل المدن وبين المحافظات) فى حالة وجود أى راكب غير مرتدى الكمامة الطبية داخل مركبات الأجرة قيادتهم.. بإعتبار أن كل سائق مسئول عن سلامته وسلامة الركاب.

فقد تم القيام بحملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية لمتابعة تنفيذ تلك القرارات، وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المواطنين.. وجارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين.