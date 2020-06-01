هشام العسكري: جميع الافتراضات بشأن أعداد كورونا متغيرة

أكد الدكتور هشام العسكري، مدير برامج الحوسبة وعلوم البيانات بكلية شميد للعلوم والتكنولوجيا بجامعة شابمان بالولايات المتحدة، عضو الهيئة الوطنية للاستشعار عن بُعد، أن النماذج المستخدمة حاليا لإستشراف المستقبل مع أزمة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يتم توقعها من خلال البيانات الواردة من قبل وزارة الصحة بشكل يومي، موضحا انها من خلالها يتم استشراف المستقبل سواء على المدى القريب أو البعيد.

واوضح العسكري ، خلال مشاركته في الفديو الذي استعرض فيه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي و البحث العلمي، مستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد عبر فيديو مسجل له، بمقر المجلس الأعلى للجامعات، أن الهدف من النماذج المستخدمة في التوقعات، هى الإجابة على عدد من الأسئلة، المتملثة في الحدود القصوى للأرقام من الإصابات و المتعافين وكذلك الوفيات الوارد الوصول إليها، وكذلك متى يتم التغير في شكل نمو الجائحة، وكذلك متى يتم الوصول إلي نهائية الجائحة، مشيرا إلي أن جميع الإفتراضات متغيرة معتمدة على البيانات الواردة، مؤكدا أن جميع الإفتراضات لاتكون دقيقة في أي نموذج مستخدم، تكون متغيرة، لان كل النماذج لها مميزات وعيوب، وغالبا الإفتراضات لا تكون دقيقة 100% في أي نموذج، و لا تمثل الواقع أيضا بنسبة 100%، ودوما نعمل على إستشراف المستقبل من خلال الواقع ، وكل ما كانت الافتراضات فيها دقة عالية كل ما النموذج يساعدنا على إستراف المستقبل و بشكل ماهر و يساعد متخذي القرار على تطبيق قرارات في الصالح العام .

وتابع، أنه من المؤلم علينا جميعا،هو معرفة الافتراضات كيف تكون قريبة للواقع المادي، موضحا ان النماذج المستخدمة الفترة الماضية كانت ماهرة عبر استخدامها على مدار الزمن، قائلا :" النماذج التي ت م استخدامها اثبتت عبر مدار الزمن كيف كانت ماهرة في توقع بعض الأرقام وصلت لأسبوعين قبل حدوث الأرقام التي تمت الإشارة إليها سابقا".