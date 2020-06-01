الكرملين: نحن بحاجة لمزيد من التفاصيل عن دعوة ترامب لـ"G7"

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منفتح على الحوار بجميع الاتجاهات لكن بخصوص دعوة نظيره الأمريكي دونالد ترامب لـ "G7"نحن بحاجة للمزيد من التفاصيل

وأضاف بيسكوف للصحفيين اليوم، "نحن لا نعرف حتى الآن تفاصيل هذا الاقتراح، ولا نعرف ما إذا كان رسميا" ، مشيرًا إلى أن هذه دعوة لروسيا ودول أخرى إلى مجموعة السبع"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وتابع بيسكوف قائلا: "هناك المزيد من الأسئلة حول الآلية التي (ستتم دعوة روسيا للمشاركة في المنتدى الدولي)، وعن جدول الأعمال وعن بقية المشاركين وما إلى ذلك".

وأكد بيسكوف، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مؤيد ومنفتح للحوار في جميع الاتجاهات، ولكن في هذه الحالة، للرد على مثل هذه المبادرات، نحن بحاجة للحصول على مزيد من المعلومات، التي للأسف ليست لدينا في الوقت الحالي".

وأضاف المتحدث الرئاسي أنه يوجد هناك آليات مريحة وفعالة وفعالة للغاية للحوار الدولي لجميع المشاركين، مثل مجموعة العشرين، والتي تسمح للاقتصاديات الرائدة في العالم بمناقشة المشاكل الأكثر إلحاحا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن أمس الأحد، أنه قرر تأجيل قمة دول مجموعة "G7" في الولايات المتحدة إلى سبتمبر المقبل، وأنه يسعى إلى دعوة روسيا إلى هذا الاجتماع.