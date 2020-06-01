169 بحرينيا يغادرون القاهرة على متن رحلة استثنائية

غادر مطار القاهرة الدولي قبل قليل، رحلة طيران تابعة لشركة طيران الخليج، وعلى متنها 169 بحرينيا، بخلاف طاقم الضيافة الجوية المصاحب للرحلة.

وقالت مصادر بالمطار إنّ رحلة طيران الخليج، وصلت المطار قادمة من البحرين صباح اليوم وعلى متنهما 5 من طاقم الضيافة، وأقلعت وعلى متنها 169 بحرينيا كانوا عالقين بمصر منذ تعليق رحلات الطيران، وجرى إنهاء إجراءات سفرهم، ومعظمهم من الطلاب.

وأجرى أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي، اختبارات فيروس كورونا لهم داخل صالة السفر، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.