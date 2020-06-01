هتعدم علشان 500 جنيه.. اعترافات متهم بقتل جارته في البحيرة

بهدوء تام.. اعترف شاب عشريني بتفاصيل جريمته المروعة، أثناء مثوله أمام النيابة العامة وضباط المباحث، لتمثيل جريمة قتل جارته العجوز، التي انتهت بطعنها 14 طعنة، وسرقة 500 جنيه، في قرية كفر الحناوي بمركز إيتاي البارود، بمحافظة البحيرة.

وقال المتهم: "كنت محتاج فلوس.. وعارف إن المجني عليها عايشة لوحدها.. قلت خلاص أروح أسرقها.. طلعت على السطح اللي جنب البيت بتاعها وبعدين تسللت للبيت عندها وأنا بسرق الفلوس هي شافتني.. حاولت تصرخ.. وتلم الجيران عليا.. مسكتها كتمت نفسها.. بس هى ضربتني.. روحت مطلع السكين وفضلت أضرب فيها لحد ما ماتت".

يواصل المتهم اعترافاته قائلا: "بعد كده لفيت في البيت كله لقيت 500 جنيه بس.. سرقتهم وسرقت التليفون.. وهربت ومفيش يومين ولقيت المباحث قبضت عليا.. وأنا هتعدم وحياتي ضاعت علشان 500 جنيه".

وعقب تسجيل اعترافات المتهم، أصدرت النيابة قرارا بحبسه على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

تفاصيل الجريمة المروعهة التي نفذها المتهم في أذان الفجر، جاءت طبقا لما ورد في تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام. وبدأت بورود بلاغ من سكان قرية كفر الحناوي بمركز إيتاي البارود، يفيد بالعثور على جثة سيدة "عجوز" داخل منزلها بالقرية.

وعقب تلقي البلاغ، انتقلت قوة أمنية من المباحث وتبين من خلال الفحص والمعاينة وجود جثة لسيدة في العقد الثامن من عمرها في صالة الشقة، مصابة بطعنات وجروح في مختلف أنحاء جسدها نتيجة الاعتداء عليها بـ"آلة حادة" سكين.

وبعد الانتهاء من المعاينة، حضرت النيابة العامة، وناظرت الجثة، وقررت عرضها على الطب الشرعي لتشريحها لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، لتحديد هوية مرتكب الجريمة لإصدار قرارا بضبطه وإحضاره.

وبدأ فريق البحث في فحص الجيران ومناقشتهم، وتبين أن الضحية مقيمة بمفردها، تدعى "س" وليس لها أي خلافات أو عداءات مع أحد تؤدي لارتكاب جريمة قتل.

وفحصت القوات الكاميرات القريبة من منزل الضحية، ورصدت صورا لشاب في العقد الثالث من عمره، وبدأت القوات في تحديد ملامحه وهويته وتبين أنه جار المجني عليها، وبعد استئذان النيابة العامة لضبطه، جرى إلقاء القبض عليه بمعرفة قوة أمنية من المباحث، واعترف بارتكاب الجريمة بدافع السرقة، وجرى التحفظ عليه، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.