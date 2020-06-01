تركيب تانك الأكسجين و40 سريرا بمشتملاتهم بحميات سوهاج

وصل مستشفى حميات سوهاج تانك الأكسجين المركزي، وتم نقله داخل المستشفى وتركيبه على القاعدة الخرسانية بواسطة ونش المحافظة وتم الانتهاء من التركيب صباح اليوم.

حضر لحظة وصول التانك وتركيبه دكتور هانى جميعه، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، والدكتور عمرو الرشيدى، مدير مستشفى حميات سوهاج، مهندس على عبدالساتر، مدير الدعم الفنى والمشروعات بالصعيد، والدكتور هشام الشريف، نائب مدير حميات سوهاج.

كما تم وصول ٥ سيارات نصف نقل محملة بـ ٤٠ سرير اقامة داخلية للمرضى مزودين بكل المشتملات من مراتب بكسوة جلد و دواليب وكومدينو وملايات وكوفرتات وبطانيات وتم بدء التعامل مع الاسرة بعد منتصف الليل وتركيبهم بواسطة فنى متخصص من الادارة الهندسية بالوزارة.

جدير بالذكر ان الاستعدادات النهائية لتشغيل المبنى الاول فى حميات سوهاج سيتم الانتهاء منها اليوم لتشغيل المبنى ونقل المرضى اليه من المبنى القديم والذى سيتم بدء تطويره ايضا فور نقل المرضى ليضيف للمستسفى ٥٦ سرير اقامة داخلى اخر.

وافاد المهندس على عبدالساتر، ان المبنى الجديد بمستشفى حميات سوهاج اول المبانى التى يتم تسليمها والانتهاء من تطويرها فى عمليات التطوير الجارية الان على مستوى الجمهورية بمستسقيات الحميات والصدر.