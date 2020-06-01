رئيس مدينة كفر الشيخ يتابع رصف شارع صلاح سالم بالعاصمة

تابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، أعمال الرصف التي تتم بشارع صلاح سالم بمدينة كفر الشيخ، حيث وجه باستمرار تنفيذ أعمال الرصف، ومطابقة جودة الرصف طبقاً لأعمال الطرح والترسية، بأعلى معايير الجودة، وتنفيذاً لتكليفات محافظ كفر الشيخ.

وقال مبروك، إن ذلك يأتي بالتوازي مع استكمال الأعمال التمهيدية بالخطة الإضافية للرصف، بقرية صندلا، تمهيداً لأعمال الرصف النهائية، حيث أشرف على أعمال الرصف، مهندسو الطرق، بمديرية الطرق، ووحدة الرصف، والوحدة المحلية بكفر الشيخ، بجانب تواجد فني الطرق، وبحضور الصاوي مختار، رئيس قرية صندلا في الأعمال التمهيدية للرصف بقرية صندلا.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، باستكمال وتنفيذ الخطة الاستثمارية في مجال الرصف، والمتابعة والإشراف المستمر من قبل رؤساء مراكز ومدن المحافظة، على تلك الأعمال، بالتوازي مع أعمال الرصف بالقرى.