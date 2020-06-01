فوز 4 مشاريع بحثية بجامعة حلوان بتمويل أكاديمية البحث العلمي

أعلنت كلية العلوم بجامعة حلوان فوز عدد من المشروعات البحثية بقسم الرياضيات بالكلية بالتمويل من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، في إطار مبادرة "Science up faculty of science"، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور عماد أبو الدهب عميد الكلية.

وأكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالبحث العلمي، وبالكوادر البحثية والسعي للنهوض بالبحث العلمى، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى لتوجيه برامجها وأبحاثها وتخصصاتها بما يتوافق مع مسئوليتها تجاه المجتمع وحل مشكلاته.

وتتمثل هذه المشاريع في مشروع عن تصميم مسارات الرحلات الفضائية ويقوم على هذا البحث الدكتور عماد محمد أبو الدهب، والدكتور محمد عبدالحميد صديق، والدكتور مدحت كمال محمد عمار من جامعة حلوان، والدكتور وائل نبيل أحمد من جامعة السويس، ويتضمن هذا المشروع تصميم مهمة فضائية لسفينة فضاء غير مأهولة من كوكب الأرض إلى كوكب المريخ وتصميم رحلة العودة للأرض، ثم تصميم مسارات فضائية لسفينة فضاء للوصول إلى الكواكب البعيدة عن كوكب الأرض باستخدام طريقة مساعدة الجاذبية مع تجنب الاصطدام مع الكواكب الأخرى، وتحديد فترات الرؤية بين قمرين صناعيين، إضافة إلى قوى التجاذب بدرجة دقة عالية.

وكذلك مشروع عن دراسة الموجات بين مائعين غير ممتزجين ويقوم عليه الدكتورعماد محمد حمادة أبو الدهب، والدكتور أحمد عبدالحكيم عبدالوهاب حيث يتضمن البحث دراسة الموجات التي تنتشر بين مائعين غير قابلين للامتزاج، ثم اقتراح بعض المسائل المتعلقة بالموضوع وعمل نمذجة رياضية لهذه المسائل باستخدام معادلات الحركة والشروط الحدية، ولهذه المسألة تطبيقات عديدة فى الصناعة والطب والعلوم الهندسية.

ومشروع عن "النمذجة الرياضية والمحاكاة العددية للزخم والانتقال الكتلى لنظام ازدواج البلازما مع سائل"، مقدم من الدكتور عماد محمد أبو الدهب، والدكتور محمد عبدالحميد صديق، والدكتوروائل سيد عبدالرحمن، ويقدم المشروع البحثي نموذج رياضي لحركة غاز البلازما فوق سطح سائل من خلال حقن الغاز داخل فجوة أسطوانية بهدف معالجة هذا السائل، من خلال انتقال دقائق كيميائية من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة للتفاعل كيميائيا مع جزئيات غير صالحة الاستخدام، وإنتاج جزئيات أخرى صالحة، وكمثال على ذلك تنقية المياه وإزالة خلايا مريضة من نسيج حيوي.

ومشروع بحثى عن دراسة فصول تعمم الحلقات اليمنى النيوثرية ويهدف إلى تعميم الحلقات النيوثرية اليمنى ودراسة بعض الخصائص الخاصة بها. كما أن للحلقات النيوثرية أهمية كبيرة في علم الجبر، ولذلك جاء الاهتمام بتعميم هذا الفصل من الحلقات لما له من تطبيقات عديدة فى كثير من المجالات.