سعرها بـ5 جنيهات وتصلح لمدة شهر.. محافظ الدقهلية يعلن عن كمامات قماش

قال الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، إن الحكومة تعمل على توفير الكمامات القماش التي تصلح للاستخدام لمدة شهر على الأقل بسعر 5 جنيهات، وإنه يعمل على توافر كافة المستلزمات والأدوات الطبية اللازمة للوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك، في تصريحات صحفية، عقب مشاركته في اجتماع مجلس المحافظين في أول أيام عمله بعد عودته من العزل الصحي المنزلي بتطبيق كافة قرارات مجلس المحافظين.

وشدد "مختار" في تصريح صحفي، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة استخدام كل الحزم في تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي، ومنع دخول المواطنين للمصالح الحكومية ووسائل النقل بدون ارتداء الكمامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح أنه يعمل بالتعاون مع المجتمع المدني على توفير ما يلزم مشيدا بدور منظمات المجتمع المدني بالدقهلية مؤكدا أن الوضع مستقر في المحافظة والقطاع الطبي يعمل بكل كفاءة وانتظام وأن الفرق الطبية لديها الجاهزية للتعامل مع أي حالات اشتباه أو إصابة.

وأشار إلى ضرورة تحمل رؤساء المدن مسئولياتهم بالتنسيق مع الأجهزة المعنية في تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد الاجتماعي مؤكدا على تعليق إجازات الأطقم الطبية لمدة شهرين وتفعيل الخط الساخن في كافة المراكز والمدن والأحياء لتلقي الشكاوي والاستفسارات.